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النادى السياسى لأبناء قنا يطالب بعودة حركة قطارات الوجه القبلى

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النادى السياسى لأبناء قنا يطالب بعودة حركة قطارات الوجه القبلى النادى السياسى لأبناء قنا يطالب بعودة حركة قطارات الوجه القبلى

طالب النادى السياسى لأبناء محافظة قنا، فى بيان له مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، بإعادة تشغيل حركة القطارات، على خطوط الوجه القبلى خط القاهرة – السد العالى.

وقال البيان: "نظرا لمعاناة المواطنين من أهل الصعيد عامة ومحافظات الوجه القبلى وقنا خاصة، من تعطيل قضاء المصالح الخاصة بهم فى الوجه البحرى من عدم سفرهم واستغلالهم من سائقى السيارات، حيث بلغ السعر تذكرة السفر بالأتوبيس من 55 جنيه إلى مائة جنيه للسفر إلى القاهرة وأن هناك من المرضى لا يستطيعون ركوب السيارات وأن معظم الطرق غير آمنة، وتعرض حياة المواطنين للخطر وأن قطارات السكة الحديد هى الملاذ الآمن والأوفر للمواطن البسيط، لذا نطالب بعودة حركة القطارات ونحمل ما أصاب المواطنين بالضرر وتعرضهم للخطر".

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مصر 365

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