أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

وزيرة الصحة تفتتح وتتفقد عددا من المنشآت الصحية في الغربية غدا

Google+ Print
وزيرة الصحة تفتتح وتتفقد عددا من المنشآت الصحية في الغربية غدا وزيرة الصحة تفتتح وتتفقد عددا من المنشآت الصحية في الغربية غدا

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 32 دقيقة

تفتتح الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، غدا، وحدة طب الأسرة بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا.

يأتى ذلك خلال زيارتها لمحافظة الغربية، والتى تعد أول زيارة لها بالمحافظة منذ توليها حقيبة الوزارة، ومن المقرر أن يستقبلها اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ويرافقها خلال زيارتها الدكتور محمد شرر وكيل وزارة الصحة، إضافة لعدد من قيادات الوزارة بقطاعات الطب الوقائى والرعاية الأساسية والتمريض.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد المجمع الطبى للتأمين الصحى بالمحافظة، ومستشفى الرمد بطنطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق