وزيرة الصحة تفتتح وتتفقد عددا من المنشآت الصحية في الغربية غدا

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 32 دقيقة

تفتتح الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، غدا، وحدة طب الأسرة بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا.

يأتى ذلك خلال زيارتها لمحافظة الغربية، والتى تعد أول زيارة لها بالمحافظة منذ توليها حقيبة الوزارة، ومن المقرر أن يستقبلها اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ويرافقها خلال زيارتها الدكتور محمد شرر وكيل وزارة الصحة، إضافة لعدد من قيادات الوزارة بقطاعات الطب الوقائى والرعاية الأساسية والتمريض.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد المجمع الطبى للتأمين الصحى بالمحافظة، ومستشفى الرمد بطنطا.