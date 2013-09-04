100 مليون بيل.. ' يستحق كل مليم ' في عيون مورينيو وزيدان وراموس

هناك فئات وأشخاص كثر قالو إن جاريث بيل لا يساوي 100 مليون يورو.. لكن كذلك هناك جبهة يقودها جوزيه مورينيو وسيرخيو راموس وزين الدين زيدان، تؤكد أن الفتى الويلزي يستحق كل مليم.

الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، تلك التي عقدت بين ريال مدريد وتوتنام هوتسبر لانتقال جاريث بيل – 22 عاما – إلى قلعة الميرنجي مقابل 100 مليون يورو.

لماذا يستحق بيل 100 مليون يورو؟

يقول مورينيو: "اللاعب يقاس بقدرته على إحداث فارق لفريقه بإمكاناته الفردية.. حين يكون الفريق سيئا والجميع يتوقع خسارته، يظهر هذا النجم ويقتنص لزملائه النصر بلعبة فردية".

ويتابع مدرب ريال مدريد السابق "لهذا يستحق جاريث بيل كل هذا، إنه رائع.. تصويباته مذهلة وقادرة على منح الفوز بمفردها للنادي الذي يلعب له".

ويتمم مورينيو "حتى حين يكون رفاقه ليسوا في غير مستواهم، هناك بيل لإنقاذهم".

أما زيزو، أيقونة الكرة الفرنسية يصرح "شاهدته كثيرا جدا في الموسم الماضي وأنا أعمل كمنسق في ريال مدريد".

ويردف المدرب المساعد لريال مدريد حاليا "بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لم أشعر بالانبهار إلا من بيل".

ما الذي يميزه؟

يجيب زيدان "مستواه ثابت بشكل لا يصدق، لا يكتفي فقط بالظهور الجيد في مباراة أو مباراتين متتاليتين، بل يستمر ويستمر في العمل والتألق، وفي المعتاد مع كل تألق يسجل هدفا".

ويفصح سيرخيو راموس القائد الثاني في ريال مدريد "اللاعب المهاجم المميز هو من يسبب مشاكل للمدافعين مثلي".

ويوضح "لهذا جاريث بيل يستحق التواجد في ريال مدريد، دائما ما يسبب مشاكل للخصوم، وهنا هذا النادي دوما يبحث عن هؤلاء اللاعبين لضمهم".

ويضيف أحد النجوم الذين لمعوا قديما مع منتخب ويلز جون توشاك "حتى الآعمى يمكنه إبصار قدرات جاريث بيل".

ويفسر "لم نكن نصدق كيف يتعامل بيل مع الإصابات، دوما ما يتحداها وينجح في اللعب معها، هو قوي بشكل يفوق المعتاد، نعرف ذلك منذ كان في الـ17 من عمره".

ويختتم كلماته "بالنسبة لي لو هناك لاعب في العالم حاليا يستحق الـ100 مليون يورو، هو ليس نيمار، بل جاريث بيل".