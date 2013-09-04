أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. “المرافق” تنظم حملات أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة الاستثمار ببورسعيد

Google+ Print
بالصور.. “المرافق” تنظم حملات أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بالصور.. “المرافق” تنظم حملات أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة الاستثمار ببورسعيد

نظمت مديرية أمن بورسعيد اليوم حملة أمنية للمرافق لإزالة الإشغالات في هذه المنطقة و التي أقام فيها الباعة الجائلين و بلطجية أكشاك خشبية و تند و كأنها محلات . و قامت بلدوزرات الأحياء في وجود اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد و العميد عبد اللطيف ترجمان مدير ادارة المرافق و ضباطالمرافق، وأُزيلت  جميع الأكشاك و الإشغالات و قامت سيارات الاحياء في نقل الحطام إلي أماكن القمامة .

و طالب اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بتشديد الإجراءات تجاه المخالفين بعد شكوي المواطنين من الزحام واكد أن الحملات مستمرة يوميا و بكافة أنحاء بورسعيد و طالب المواطنين بتفهم أوضاع المدينة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا