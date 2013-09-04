بالصور.. “المرافق” تنظم حملات أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة الاستثمار ببورسعيد

نظمت مديرية أمن بورسعيد اليوم حملة أمنية للمرافق لإزالة الإشغالات في هذه المنطقة و التي أقام فيها الباعة الجائلين و بلطجية أكشاك خشبية و تند و كأنها محلات . و قامت بلدوزرات الأحياء في وجود اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد و العميد عبد اللطيف ترجمان مدير ادارة المرافق و ضباطالمرافق، وأُزيلت جميع الأكشاك و الإشغالات و قامت سيارات الاحياء في نقل الحطام إلي أماكن القمامة .

و طالب اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد بتشديد الإجراءات تجاه المخالفين بعد شكوي المواطنين من الزحام واكد أن الحملات مستمرة يوميا و بكافة أنحاء بورسعيد و طالب المواطنين بتفهم أوضاع المدينة.