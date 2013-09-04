«الأوقاف» أحالت إلى التقاعد 3 مديرين ومراقبين اثنين ورئيس قسم

| كتب عبدالله راشد |

> ركبت وزارة الاوقاف خط احالة القياديين والاشرافيين الى التقاعد، حيث أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قرارا باحالة 3 مديرين ومراقبي ادارة ورئيس قسم ممن امضوا 35 عاما ويزيد في الخدمة الى التقاعد.> وشمل القرار مدير ادارة الدراسات الاسلامية محمد العمر ومدير ادارة الاسناد في قطاع المساجد احمد العصفور ومدير ادارة التأهيل والتقويم ياتي البخيت، والمراقب في ادارة مساجد محافظة الفروانية احمد شبكوه ومراقب المخازن فهد الراجحي، ورئيس قسم في الشؤون الهندسية يوسف اللحدان.> وعلمت «الراي» ان القرار يشمل إحالة جميع العاملين ممن امضوا 35 عاما في الخدمة الى التقاعد في جميع القطاعات التابعة للوزارة، وفقا للشروط والقوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها في الوزارة، بحيث سيتم صرف جميع المستحقات المالية ومكافآت نهاية الخدمة لهذه الشريحة التي خدمت الوزارة على مدار العقود الثلاثة السابقة.> وبحسب مصدر مطلع، فان المعوشرجي مستمر في احالة كل من يتجاوز مدة الـ 35 عاما الى التقاعد «لافساح المجال لضخ الدماء الجديدة في الوزارة واتاحة الفرصة امام الموظفين للحصول على الترقية اللاحقة لهم».> وقال المصدر ان الوزارة مقبلة على اعادة لهيكلها التنظيمي التي من الممكن ان تنقل فيها بعض القطاعات لتضم الى هيئات اخرى.> يذكر ان أمام الوزير المعوشرجي عددا من المناصب القيادية والاشرافية، لا سيما بعد صدور مرسوم بتعيين الوكيل المساعد لشؤون التطوير والتدريب ابراهيم الصالح مديرا عاما لبيت الزكاة، وخلو ادارات كالدراسات الاسلامية، وهي من اهم ادارات قطاع الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن، اضافة الى الاسناد والتأهيل.