دوالى المرىء تحدث لعدة وتعتبر أحد أخطر مضاعفات الفيروسات الكبدية والتهابات الكبد ولكن ما هو علاج دوالى المرىء؟

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن المرىء هى الأنبوبة التى تمتد من البلعوم إلى المعدة، ويمر من خلالها الطعام.

ودوالى المرىء تحدث نتيجة لانتفاخ الأوردة الموجودة فى بطانة المرىء وقد يحدث فى حالات أخرى إن تنفجر تلك الأوردة مسببة دوالى المرىء.

ويشير دكتور وائل إلى أن أكثر الفئات المعرضة لدوالى المرىء، هم مرضى الفيروسات الكبدية ومرضى البلهارسيا.

> وعن علاج دوال المرىء يبين دكتور وائل أنه هناك مرحلتان فى العلاج ففى حالة وجود انتفاخ فى وريد ويرى الطبيب أنه على وشك الانفجار، هنا يقوم الطبيب بحقن الوريد بالمنظار، حتى لا ينزف كما يتم إعطاء المريض أدوية لمنع النزف والتجلط.

أما فى حالة وجود نزيف يقول دكتور وائل إن الطبيب هناك يتبع طريقة أخرى فى العلاج تشمل ربط الدوالى لمنع النزيف، وفى أحيان أخرى يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحى، والذى تصل نسبة استخدامه لعلاج المرضى إلى 10% وذلك عن طريق الحقن حيث يتم حقن الأوردة بطريقة تجعلها تنكمش والتسليك للأوردة، وذلك عن طريق وضع سلك رفيع عن طريق الفم ويتم نفخة على الأوردة المتسعة وذلك لإيقاف النزف، حتى تجلط الأوردة التى تنزف حتى تتليف.