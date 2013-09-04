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غداً.."المرشدين السياحيين" تنظم وقفة بالأهرامات لتنشيط السياحة

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غداً.."المرشدين السياحيين" تنظم وقفة بالأهرامات لتنشيط السياحة غداً.."المرشدين السياحيين" تنظم وقفة بالأهرامات لتنشيط السياحة

تنظم النقابة العامة للمرشدين السياحيين حملة "مرشد سياحى صوت "، وذلك غدا الخميس، 5 سبتمبر، بأهرامات الجيزة، ويشارك فى الفعالية عدد كبير من نخبة المرشدين السياحيين الذين يتحدثون بكل لغات العالم، لإرسال رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ولتوضيح الصورة للعالم أجمع بأن ما حدث فى 30 يونيو بمصر هى إرادة شعبية، وما قام به الجيش المصرى هو لحماية ثورة الشعب المصرى ضد الجماعات المتطرفة.

ودعا معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" جموع الشعب المصرى للمشاركة فى فعاليات غدا للمشاركة فى إرسال رسالة للعالم كله بأن مصر مازالت وستكون دائما بلد الأمن والأمان وتماسك نسيجها بين كل أطياف الشعب المصرى، موضحاً أنه يأمل أن يرى الأسر المصرية حاملة الأعلام المصرية، مثلما كان فى ثورة 30 يونيو، وللأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة لما لها من تأثير ودور.

يأتى ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وتحت رعاية هشام زعزوع وزير السياحة، والآثار، والثقافة، والإعلام، والاستثمار، ومشاركة عدد من الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات الشبابية للمشاركة.

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مصر 365

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