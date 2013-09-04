محافظ الاسماعيلية فى جولة ليلية بالشوارع ويستمع لشكاوى المواطنيين‎

أصدر اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية تعليمات مشددة بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة من جميع الميادين والمناطق التي تقع بنطاق حى أول وضرورة الاهتمام بصيانة جميع المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة جميع صناديق القمامة وطلاء الأرصفة والبلدورات واستكمال الانارة ورفع جميع الاشغالات .

وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للاسماعيلية مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من تحسين ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمات الخاصة بالنظافة وان يشعر كل مواطن على أرض الإسماعيلية بالتغيير الحقيقى والملموس في مجال النظافة .

وتضمنت الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الإسماعيلية مساءا تفقد ومتابعة الموقف العام بميدان عرابى والشوارع المتفرعة منه وميدان شامبليون والمنطقة المحيطة به وأبدى المحافظ استياؤه من الشكل العام للميادين وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال اللازمة لتلافى هذه الملاحظات.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد كبير من المواطنيين واستمع الى مطالبهم وشكواهم والتي وعد بسرعة دراستها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها كما التقى بإحدى الاسر منها ثلاثة أفراد معاقين الزوج والزوجة واحد الأبناء واستمع الى مطلبهم بتوفير فرصة عمل لأبنهم العائل الوحيد للأسرة والذى تقرر توفير فرصة عمل له للعمل بمهنة سائق بحى أول اعتبارا من هذه اللحظة .

كما التقى المحافظ بمجموعة من الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل وطالبهم بالتقدم بطلباتهم الى جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة لعرض فرص العمل الشاغرة والمتاحة عليهم .

وقوبل المحافظ خلال الجولة بترحاب واستحسان جماهيرى كبير من المواطنيين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوليه منصب محافظ الاسماعيلية

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة قدرية العنانى رئيس حى أول الإسماعيلية والمهندس محمد صبحى نائب رئيس الحى.