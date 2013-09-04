رئيس وزراء ليبيا يصل القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاربعاء رئيس وزراء ليبيا الدكتور على زيدان على طائرة خاصة يرافقه وفد رفيع المستوي مكون من وزير الدفاع الليبي عبد الله عبد الرحمن ومسئولين ليبيين فى زيارة للبلاد تستغرق عده ساعات يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، كان في استقباله بالمطار المهندس اشرف العربي وزير التخطيط والسفير الليبي بالقاهرة واعضاء السفارة .

> كان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قد تلقى اتصال من رئيس وزراء ليبيا الدكتور على زيدان يؤكد فيه دعم وتأييد الحكومة الليبية لحكومة مصر وشعبها ضد قوى الإرهاب .