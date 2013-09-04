أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس وزراء ليبيا يصل القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي

Google+ Print
رئيس وزراء ليبيا يصل القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي رئيس وزراء ليبيا يصل القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي

 

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاربعاء رئيس وزراء ليبيا الدكتور على زيدان على طائرة خاصة يرافقه وفد رفيع المستوي مكون من وزير الدفاع الليبي عبد الله عبد الرحمن ومسئولين ليبيين فى زيارة للبلاد تستغرق عده ساعات يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، كان في استقباله بالمطار المهندس اشرف العربي وزير التخطيط والسفير الليبي بالقاهرة واعضاء السفارة .
> كان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قد تلقى اتصال من رئيس وزراء ليبيا الدكتور على زيدان يؤكد فيه دعم وتأييد الليبية لحكومة وشعبها ضد قوى الإرهاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"