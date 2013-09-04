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مدير مكتب الأهرام بشمال سيناء يكشف مخطط لإغتيال شيوخ قبائل المحافظة لتعاونهم مع الأمن

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مدير مكتب الأهرام بشمال سيناء يكشف مخطط لإغتيال شيوخ قبائل المحافظة لتعاونهم مع الأمن مدير مكتب الأهرام بشمال سيناء يكشف مخطط لإغتيال شيوخ قبائل المحافظة لتعاونهم مع الأمن

أكد دكتور أحمد سليم مدير مكتب الأهرام بشمال سيناء في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “مانشيت” تعليقا على حادث إطلاق النار من قبل مجهولين على سيارة تقل مجندين بشمال سيناء أن ما يحدث في شمال سيناء عمليات إرهابية مدبرة وليست عشوائية .

واوضح أن هذه الإغتيالات لا تقتصر على ضباط القوات المسلحة فقط ولكنها تطول المدنيين أيضا والدليل على ذلك محاولة إغتيال الشيخ يونس الخرافين البرلماني السابق بشمال سيناء حيث تعرض لهجوم مسلح من مجهولين دخل على إثره المستشفى وهو يتواجد حاليا في حالة حرجة.

وقال دكتور سليم :”أن الإرهابيين الذين يقومون بمثل هذه العمليات يعتقدون أن الشيوخ السيناويين يتعاونون مع أجهزة الأمن ويقومون بالإرشاد عليهم للقبض عليهم من قبل أجهزة الأمن والشيخ يونس كان من هؤلاء لأنه رجل لا يرضى بما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية لذلك فهو يحاول ن يساعد أجهزة الأمن في القضاء على البؤر الإرهابية هناك،مشيرا إلى أن الشيخ يونس تلقى تهديدات عديدة من مجهولين بالقتل قبل الهجوم عليه ومع ذلك رفض ترك سيناء”.

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