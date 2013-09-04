«الصحة»: الموافقة على منح بدلي «العدوى والخطر» للعاملين بالمختبرات الطبية من «الكويتيين والوافدين» قريباً

عبدالكريم العبدالله

أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» مشارفة اللجنة المشكلة من قبل ديوان الخدمة المدنية وإدارة الصحة المدنية لدراسة بدلات «العدوى ـ الخطر ـ التلوث ـ الضوضاء»، على الانتهاء من الدراسة والبحث الميداني لموضوع البدلات الخاص بالعاملين في جميع المختبرات الطبية بوزارة الصحة متمثلة بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة الى مختبرات الصحة العامة والصحة المهنية وبنك الدم، مشيرة الى أن الدراسات والبحث الميداني المبدئي بينا استحقاق هذه الفئة لبدلي «الخطر والعدوى» أسوة بالعاملين في الطوارئ الطبية، وستتم الموافقة عليهما قريبا تمهيدا لرفعهما الى ديوان الخدمة المدنية لاعتماد صرفهما علما أن ممثل العاملين بالمختبرات الطبية في اللجنة هو أمين سر نقابة المختبرات الطبية عون التميمي.

وأكدت المصادر أن إقرار منح بدلي «الخطر والعدوى» سيشمل العاملين في المختبرات الطبية من الكويتيين وغير الكويتيين، مشيرة الى ان هذين البدلين سيتم منحهما لمسميات «رئيس فنيين ـ نائب رئيس فنيين ـ مسؤول الوحدة ـ رئيس اختصاصيين ـ اختصاصي أول ـ اختصاصي ـ ممارس أول ـ ممارس ـ ممارس مبتدئ ـ فني أول ـ فني ـ مساعد فني (فاصد دم)».

وأوضحت المصادر انه بعد الانتهاء من المختبرات الطبية سيتم البدء في بحث ودراسة استحقاق العلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية والأشعة والطب النووي والصيادلة والممرضين وغيرهم للبدلات التي أقرها الديوان مؤخرا «الخطر ـ العدوى ـ الضوضاء ـ التلوث».