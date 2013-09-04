أهالى "مثلث ماسبيرو" يعقدون مؤتمرًا بعنوان "أرضنا حقنا يا حكومة"

عقد أهالى رملة بولاق "مثلث ماسبيرو"، اليوم الأربعاء، مؤتمراً جماهيرياً بعنوان "أرضنا حقنا يا حكومة" بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى لصالحهم فى دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على أراضى الرملة والمعروفة إعلامياً "بعشوائيات نايل تاورز".

وأوضح الأهالى خلال المؤتمر، أن هذا القرار يعتبر محطة هامة فى نضال المواطنين من أجل حقهم فى السكن، وبشكل خاص سكان المناطق العشوائية الواقعة فى أماكن مميزة جغرافيا، ويعتبر انتصار أهالى الرملة بعد عام من التقاضى بمحكمة القضاء الإدارى دفعة قوية لهم فى مواجهة الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم، حيث لايزال 51 مواطنًا من سكان المنطقة يحاكمون أمام محكمة الجنايات إثر الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث "النايل تاورز".

بينما لم يتعرض ضباط الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الأهالى للمساءلة، ولم تتخذ النيابة أية إجراءات تجاههم على الرغم من كونهم متهمين بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بطلقات نارية، علاوة على مداهمة عشرات المنازل بالمنطقة.

وشهد المؤتمر حضور أهالى جزيرة القرصاية، والذين يناضلون نضالا مشابهاً، بل مضاعف، للدفاع عن حقهم فى أرضهم ضد أطماع المستثمرين فى جزيرة القرصاية، وكان تقرير مفوضى الدولة الصادر فى أغسطس 2013، قد أوصى بإلزام وزارة الدفاع بسحب أفراد القوات المسلحة المتواجدة على أرض جزيرة القرصاية.

ونظم المؤتمر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة "أحياء بالاسم فقط"، والمركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى.