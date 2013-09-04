نقابة السينمائيين تطالب الخارجية بحماية الفنانين المشاركين في مهرجان “مالمو”

طالبت نقابة السينمائيين وزير الخارجية نبيل فهمى بحماية الفنانين المشاركين في مهرجان مالمو بالسويد.

واتهمت النقابة الدكتور سامى صادق رئيس جمعية الصداقة المصرية السويدية بتحريض أكثر من 15 شخصا يرفعون رايات رابعة ويواصلون السب والشتائم لمصر ولجيشها وللفنانين المشاركين في المهرجان.

وأضافت النقابة في بيان لها أن الفنانين المشاركين في المهرجان أكدوا عدم وضوح موقف السفير المصرى في السويد والذي يبعد عن مقر إقامتهم.

وأكدت أهمية إصدار التعليمات لتوفير الحماية للفنانين وتوضيح الصورة حول تحديد إذا ما كانت هناك مخاطر عليهم من التواجد حتى نهاية المهرجان أو العودة بصورة عاجلة لأرض الوطن.

كان عدد من أنصار الرئيس المعزول قد هاجموا الفنانين أمس خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان ورفعوا في وجوهمم علامة رابعة مرددين هتافات ضد الجيش المصري.