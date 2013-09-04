القبض على تاجر مخدرات متهم في قضايا سلاح بدون ترخيص بالأقصر

تمكنت مباحث الاقصر من القاء القبض على تاجر مخدرات سبق اتهامه فى قضايا مخدرات واحراز سلاح بدون ترخيص.

وتلقي اللواء مصطفي بكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر معلومات تفيد بأن المدعو “عامر . أ . ن” 46 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز، مسجل خطر مخدرات، وسبق اتهامه فى عدد 9 قضايا آخرها قضية (إحراز سلاح نارى)، يقوم بالأتجار في المواد المخدرة .

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه بمنزله وبحوزته (عدد 2 جوال بداخلهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 14 كيلوجراما، وهاتف محمول).

وبمواجهته عترف بحيازته للمواد المخدرة بهدف الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات بإشراف المستشار محمد فهمي المحامي العام لنيابات الأقصر.