8 نصائح من محررات "سيِّدتي" لحضور أسبوع الموضة

في هذه الفترة، ومع اقتراب انطلاقة أسبوع الموضة في نيويورك، تستعد المدونات ومحررات الموضة حول العالم لحضور عروض الأزياء، فما هي نصائح المحررات والأشياء الضروريَّة التي لا تفارقهنَّ أثناء الرحلة؟

في هذا الموضوع، تشاركنا محررات الموضة في "سيِّدتي" تجاربهنَّ بهذا المجال ليقدِّمن لنا 8 نصائح لحضور أسبوع الموضة نعرضها في ما يلي:

1- ابتعدي عن "الستايل" المسالم

أسبوع الموضة هو فرصتك لتجددي في "الستايل"، وتجرِّبي ما لم تجرِّبي ارتداءه سابقًا، لذا اعتمدي الأسلوب العصريّ الجريء لتكوني مواكبة للموضة، ويفضَّل دائمًا أن تختاري أزياءً مرنة يمكن تغييرها بإضافة أو إزالة بعض القطع.

2- كوني مستعدَّة بالحذاء المناسب

ارتدي حذاءً مريحًا أو احملي في حقيبتك حذاءً بدون كعب، فغالبًا ما تضطرين للسير لمسافات طويلة؛ للتنقُّل بين العروض المختلفة، لذلك عليكِ أن تكوني على أتمِّ الاستعداد.

3- كوني اجتماعيَّة

احملي كرتك الشخصيّ دائمًا، وكوِّني علاقات جديدة، وتعرَّفي على أناس جدد تشاركيهم نفس الاهتمامات.

4- شاركي متابعيكِ على الإنترنت

دوِّني مشاهداتك ووثِّقيها بالصُّور على شبكات التَّواصل الاجتماعي لتجذبي المتابعين الجدد.

5- لا تنسي الكاميرا

هاتفك ضروريّ ولكنَّه ليس كافيًا، فمن الأفضل أن تحملي معك كاميرا خاصَّة لتلتقطي بها صورًا للأزياء المعروضة ولأناقة الحضور أمام صالات العرض.

6- حقيبة ماكياج صغيرة

قد تواجهكِ بعض المواقف الحرجة التي تضطرك لتجديد ماكياجك أو تعديله، لذا كوني مستعدَّة بحقيبة عمليَّة صغيرة تحملين فيها ضروريَّات الماكياج كالماسكارا المفضَّلة لديكِ, والبودرة الكونسيلر، وأحمر الشَّفاه.

7- نوتة للتدوين

مع ازدحام الأفكار أثناء العرض، قد لا تتمكَّنين من ترتيبها أو تذكُّرها عند الحاجة إليها، لذا أنتِ بحاجة لتدوينها في جهازك الذكيّ أو بالورقة والقلم.

8- الحقيبة المثاليَّة

يمكن أن نقول بأنَّ هذه النَّصيحة هي الأهم، فأنتِ بحاجة إلى حقيبة جميلة تكمل إطلالتك وعمليَّة ومريحة في الاستخدام؛ لتحملي جميع ما ذُكر أعلاه، كما يمكنكِ حمل حقيبة إضافيَّة.

نتمنَّى أن تساعدك نصائح محررات "سيِّدتي" إن كنتِ من حضور أسابيع الموضة العالميَّة، وكوني متابعة للتغطية المباشرة لما يُعرض على موقع "سيِّدتي نت".