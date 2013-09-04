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ما هي توقُّعاتنا لأسبوع الموضة ربيع وصيف 2014

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ما هي توقُّعاتنا لأسبوع الموضة ربيع وصيف 2014 ما هي توقُّعاتنا لأسبوع الموضة ربيع وصيف 2014

بعد أيَّام قليلة، سيحتفل محبُّو الموضة ومتابعوها حول العالم بانطلاقة أوَّل عروض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2014، وفي الحقيقة لا أحد منَّا يعلم ما ينتظرنا خلال الفترة القادمة، ولكن إليكِ بعض التوقُّعات التي ربَّما نراها في عروض الموسم القادم.

تلاحق أعيننا عارضات الأزياء في كلِّ مرَّة نشاهدهنَّ على منصات العروض، وفي الموسم المقبل نتوقَّع رؤية عدد من العارضات، مثل: Cara Delevingne, Joan Smalls, Liu Wen، وKarlie Kloss، كما نأمل ظهور "السوبر موديلز" أو نجمات العروض الشَّهيرات مثلما ظهرت Naomi Campbell في عرض "Versace" لأزياء "الكوتور" قبل أشهر، وKate Moss التي شوهدت على منصَّة عرض " Louis Vuitton " لخريف وشتاء 2013 .
أمَّا بالنِّسبة لإطلالات الحضور والمتابعين، فنتوقَّع أن نشاهد العديد من الإطلالات بالأبيض والأسود بعد عدَّة مواسم مضت بإطلالات تحتفل بمختلف الطَّبعات الجريئة والصَّاخبة، كما نتوقَّع رؤية الكثيرين ممن يرتدون الأحذية ذات الكعب القصير التي درجت خلال الفترة الماضية.
ما هي توقعاتكِ لما سنشاهد خلال الأسابيع المقبلة؟

 

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