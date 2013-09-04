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ما سر اختفاء شعبان عبد الرحيم؟

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ما سر اختفاء شعبان عبد الرحيم؟ ما سر اختفاء شعبان عبد الرحيم؟

لم يغب الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن الأحداث السياسية في منذ قيام ثورة يناير وقبلها بسنوات، إلا أنه اختفى تماماً ولم يطلق أي أغنية تتعلّق بالأحداث الأخيرة، رغم تقديم عدد كبير من الفنانين لأغنيات تؤيد الجيش المصري وتدعمه وتسانده، وكان على رأسها أوبريت "تسلم الأيادي".
وفي اتصال معه، قال شعبان عبد الرحيم لـ"سيدتي نت"، إنه انتهى من تسجيل وتصوير أغنية "طول عمرنا بنحب الجيش"، وأشار إلى أن الأغنية سيتم توزيعها علي القنوات الفضائية غداً، وهي من كلمات إسلام خليل وألحان ابنه سيد شعبان، وتوزيع أشرف البرنس والأغنية من إخراج هيثم عنتر.
من جهة أخرى أكّد شعبان أنه يدرس مشروع تقديم مسلسل ست كوم، وستبدأ جلسات العمل قريبا ليقرر بعدها ما إذا سيقبل العمل أم لا.

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سيدتي

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