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إياد نصار يوافق على تقديم حسن البنا في الجزء الثاني من "الجماعة"

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إياد نصار يوافق على تقديم حسن البنا في الجزء الثاني من "الجماعة" إياد نصار يوافق على تقديم حسن البنا في الجزء الثاني من "الجماعة"

وافق الفنان إياد نصار على القيام بدور شخصيّة حسن البنا، في الجزء الثاني من "الجماعة" الذي سيرى النور خلال شهر رمضان المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي نصّار الكاتب وحيد حامد للاتفاق على شكل شخصيّة حسن البنا، بعد أن بات المجال متاحاً أمام ظهور الجزء الثاني من المسلسل، بفضل عزل الإخوان المسلمين عن الحكم في .
وكان الجزء الأوّل من المسلسل قد تسبّب بحالة من الغضب العارم، وسط أنصار الجماعة، بعد تولّيهم الحكم، حيث كان من الصعب تقديم الجزء الثاني.
والمثير في الجزء الثاني أنّه سوف يشهد مقتل الشيخ حسن البنا، فضلاً عن مرحلة وصولهم إلى الحكم وتأثير التنظيم الدولي على إدارة "الجماعة".

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سيدتي

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