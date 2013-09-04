مليون ونصف من الجنيهات أجر عمرو دياب في الـ"مارينا"

ظفر عمرو دياب بأجر ثمين لقاء قيامه بإحياء حفلته السنويّة، في منطقة الساحل الشماليّ، إذ حصل على مليون ونصف مليون جنيه، بعد تأجيل الحفلة لمدّة أسبوعين.

وقد كانت حفلة عمرو السنوية مقرّرة في 30 آب/أغسطس، إلا أنّ رفض الجهات الأمنية القاطع منع إقامتها، حيث رفضت السلطات ـ بناء عليه ـ إعطاء أيّ تصريحات لأيّ حفلات في ذلك التوقيت.

وبعد استقرار الاوضاع، تمّ تحديد 13 سبتمبر/أيلول ليكون موعد الظهور الأوّل لعمرو دياب، إثر صدور ألبومه "الليلة".

ومن المتوقّع أن يقوم دياب خلال الفترة المقبلة بجولة غنائيّة في دول الخليج، بعد أن رفض إقامة جولة فنيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة بسبب الأحداث السياسيّة في مصر.