أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

القبض على 4 أشخاص قتلوا مزارع والقوا جثته داخل أرضه

  • 3
Google+ Print
القبض على 4 أشخاص قتلوا مزارع والقوا جثته داخل أرضه القبض على 4 أشخاص قتلوا مزارع والقوا جثته داخل أرضه

تجرد 4 اشخاص من كافة المشاعر الانسانية ودفعهم الطمع لاستدراج مزارع الى ارضه وانهالوا عليه طعنا بالمطاوى حتى لفظ انفاسه الاخيرة للخلاف على حدود الارض الزراعية،و تم نقل الجثة الى المستشفى زباشرت النيابة التحقيق

وتلقى الللواء سعيد ابو حمد اخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المنوفية يفيد بالعثور على جثة ملقاة  بالارض الزراعية بقرية شطانوف بالانتقال والمعاينة تبين انه للمدعو محمد محمود الليثى مزارع وبه اصابات بالبطن والظهر وبتشكيل فريق بحث تبين ان المجنى عليه على خلاف ب4 اشخاص اخرين بسبب حد الارض الزراعية ونشوب مشاجرة بينهم قام على اثرها المتهمين بطعنه عغدة مرات بمطواه حتى لفظ انفاسه الاخيرة.

والقت قوات الامن القبض عليهم وهم محمد ابراهيم صالح ومحمود انور عبد الرحمن واحمد انور عبد الرحمن ومحمد مصطفى صالح واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا