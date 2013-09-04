افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى

قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، بافتتاح المرحلة الأولى لمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى الجديد، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 2500 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضى وأربعة طوابق متكررة وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير.

وشارك فى الافتتاح الدكتور مهندس إسماعيل عثمان، والمهندس محمود عثمان، والدكتورة سمية حسنى، عميد كلية الطب بجامعة القناة، والأستاذ الدكتور أمجد مطر، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، وفى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والقيادت الحزبية والسياسية وممثلى القوى الثورية بالإسماعيلية.

وتشمل خطة تشغيل هذا المستشفى عدة مراحل ومنها المرحلة الأولى التى تم افتتاحها وتصل تكلفتها إلى 60 مليون جنيه منها 45 مليون جنيه، دعما من وزارة التعليم العالى و15 مليون جنيه من الجامعة.

وخلال مراسم الافتتاح أوضح الأستاذ الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المستشفى هو تحقيق المساهمة الفعالة والحقيقية فى توفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المواطنين، وتوفير خدمة طبية متميزة وجودة عالية لجميع المرضى وفى كل فروع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة الجامعة ومنهجها فى خدمة المجتمع والبيئة وتنفيذا لسياسة كلية طب جامعة قناة السويس فى التعليم والتدريب والبحث العلمى والمساهمة فى حل المشاكل الصحية للموطنين، وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء فى تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمستشفيات، وفى إضافة جديدة ومتميزة لمستشفيات جامعة قناة السويس وتفعيلا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع والبيئة.

ومن جهته قام الدكتور أمجد مطر مدير عام مستشفيات الجامعة بتقديم عرض مصور لمكونات وأقسام المستشفى وشرح تفصيلى لمراحل الإنشاء والتجهيزات وأشار إلى أن مبنى المستشفى مصمم على أحدث طرز المستشفيات التى تقوم على أحدث تكنولوجيا الرعاية الطبية وأحدث التجهيزات والإمكانيات والتكنولوجيا المتطورة فى المجال الطبى، وتشمل المرحلة الأولى التى تم افتتاحها العيادات الخارجية والتى تبدأ بعدد 8 عيادات لتغطية كافة التخصصات الطبية بأحدث أجهزة التشخيص وقسم الطوارئ مجهز على أعلى مستوى لاستقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

وتابع: بالإضافة إلى عدد 6 سراير طوارئ مجهزة بكافة الإمكانيات وقسم للعمليات الجراحية يبدأ بعدد 2 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات ويتبعها عدد غرفة إفاقة مجهزة بعدد 8 سراير بكافة تجهيزاتها وقسم العناية المركزة، والذى يبدأ بتشغيل عدد 26 سرير عناية مركزة لرعاية الحالات الحرجة ووحدة الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبى ووحدة قياس ديناميكية التبول وعيادة النوم ووحدة الموجات الصوتية على القلب وقسم الإقامة الداخلى بعدد 24 سرير، بمستوى عال من التجهيز والعناية التمريضية الفائقة وتضم المستشفى محرقة للنفايات الطبية على أحدث النظم العالمية، وشبكة برمجيات على أعلى مستوى لربط جميع أقسام المستشفى بهدف إنشاء الملف الإلكترونى للمرضى.

وخلال مراسم الافتتاح قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات بافتتاح المبنى الإدارى الجديد لكلية طب جامعة قناة السويس والمقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة قدرها ثمانية ملايين جنيه، كما افتتح وحدة العلاج الإشعاعى والعجل الخطى الجديدة لعلاج الأورام بمستشفى الجامعة وقد أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الطبى المتميز الذى يعتبر طفرة حقيقية فى مجال تطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.