محافظ دمياط يتفقد المستشفي التخصصي

دمياط هشام الولي الاربعاء , 04 سيبتمبر 2013 18:18

استمراراً لسلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها اللواء "محمد عبد اللطيف منصور" محافظ دمياط منذ توليه العمل بالمحافظة ..فاجأ المحافظ قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بمنطقة الأعصر بدمياط

حيث زار غرفة أطباء الطوارئ واطمئن علي سير العمل ومستوى الخدمة التي تقدم للمرضي .

> وأكد المحافظ علي محاسبة المسئولين حال وجود أي إهمال أو تقصير ، وتابع المحافظ حالة المرضي واطمئن عليهم وعلى صرف الأدوية اللازمة لهم ، كما تفقد أعمال الصيانة بدورة المياه بقسم الاستقبال, وأمر بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيب وفقاً للمواصفات وكراسة الشروط .

> وتابع المحافظ جولته بالمستشفي بأقسامها المختلفة, وأكد على عملية التشخيص والفحص الظاهري للمريض , واطمئن بنفسه على نظافة المريض , وتغذيته وعملية التطهير للأسرة والغرف ، وزار قسم الكلي والمسالك البولية واستمع إلى شكاوي المرضى من كثرة أعطال أجهزة الغسيل الكلوي, وأمر بسرعة عمل الصيانة اللازمة, واتخاذ التدابير الاحتياطية لمواجهة أعطال الأجهزة وكذلك قسم تفتيت الحصوات بالليزر وقسم العمليات وزرع الكلى .

> كما تفقد أعمال الصيانة والتشطيبات للأدوار العليا بالمستشفي بقسم الجراحة والإفاقة والعناية المركزة وشدد علي سرعة إنهاء الأعمال وتابع خطوات تنفيذ أعمال الصيانة فنياً ومالياً مؤكداً أنه سوف يتسلم الأعمال بنفسه من المقاول . رافق المحافظ فى الجولة اللواء فيز شلتوت سكرتير عام المحافظة والدكتور حمدي حواس مدير عام الصحة.

> كما تابع المحافظ جولته بكورنيش النيل, وتفقد نهاية التنسيق الحضاري علي الكورنيش وأصدر تعليماته للواء إلهامي عارف رئيس مدينة دمياط باتخاذ إجراءات استكمال التنسيق الحضاري بالكورنيش بطول 150 مترا, وعبر اللواء إلهامي عارف عن استعداد الأهالي للمساهمة في المشروع ، وشدد المحافظ علي عدم ردم أية أجزاء من نهر النيل أثناء عملية التوسعة ، كما تفقد المحافظ حديقة ميدان الساعة بدمياط وأمر بتكثيف أعمال النظافة بالمكان, وإزالة الإشغالات بهذا الميدان الحيوي الذي يعد متنفساً وعنواناً لشعب دمياط .