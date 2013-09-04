بدر وعبدالعزيز يستقبلان وفدًا من “تمرد غزة” اليوم بالقاهرة

إلتقت اليوم قيادات حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز مع وفد من حملة تمرد غزة بوسط البلد بالقاهرة.

وأعلنت الحركة أن هدف المقابلة حول تجربة تمرد في مصر وآلياتها ونشاطها ونتائجها وإمكانية نقل التجربة إلى قطاع غزة ضد حكم حركة حماس.

وقال محمود بدر المتحدث الرسمي للحركة إن ” تمرد فكرة ثورية تناضل ضد الظلم والاستبداد والفاشية في أي مكان وأي زمان ، وأن التجربة صالحة للنجاح أيضا في دول عربية شقيقة ” ، مشيرا إلى أن ” ظهور متمردين في كلا من تونس وفلسطين ” .

كما أكد على ترحيبه وترحيب حركة تمرد بلقاء الأخوة المتمردين في الدول الشقيقة وأن تمرد من الممكن أن تكون حلقة وصل بين الشعوب العربية ضد الأنظمة المستبدة حتى تتهيأ يوما ما بلدانهم لوحدة عربية.