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إنتحار شاب بالمنوفية لتأجيل خطبته من فتاة بسبب حظر التجوال

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إنتحار شاب بالمنوفية لتأجيل خطبته من فتاة بسبب حظر التجوال إنتحار شاب بالمنوفية لتأجيل خطبته من فتاة بسبب حظر التجوال

أقدم شاب فى بداية العقد الثالث من عمره على الانتحار شنقا بسبب رفض أسرته الذهاب معه لخطبة فتاة يحبها تقيم بمحافظة القاهرة بسبب حظر التجوال وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
> وكان اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية،قد تلقى إخطارا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث منوف يفيد بإنتحار محمد مجدي مطر 22 سنة مقيم بندر منوف شنقا داخل غرفته .
> وبسؤال والد القتيل مجدى مطر موظف بالوحدة المحلية ،أكد أن نجله أقدم على الانتحار بشنق نفسه بعد امتناع الأسرة عن السفر معه إلى القاهرة لاتمام خطبته بسبب المشكلات التي قد تواجهها الأسرة أثناء عودتها في ساعة متأخرة من القاهرة بسبب حظر التجوال.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1439 اداري منوف وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبه جنائية .

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