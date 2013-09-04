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رفض إستئناف 141 متهما اخوانيًا.. وإستمرار حبسهم فى أحداث “رمسيس”

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رفض إستئناف 141 متهما اخوانيًا.. وإستمرار حبسهم فى أحداث “رمسيس” رفض إستئناف 141 متهما اخوانيًا.. وإستمرار حبسهم فى أحداث “رمسيس”

فضت غرفة المشورة المنعقدة باكاديمية الشرطة ، الاستئناف على امر الحبس المقدم من 141 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على القرار الصادر بحبسهم 45 يوما لاتهامهم بالشغب والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة على خلفية اشتباكات أنصار الإخوان مع الأمن والأهالى بميدان رمسيس.
> كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عماد عبد المجيد وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول بنيابات وسط القاهرة، أمرت سابقا بحبس 141 متهما من أنصار الجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل حدث، كما أمرت النيابة بعرض 7 من المصابين على الطب الشرعى وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول واقعة الاشتباكات التى شهدتها منطقة باب الشعرية أمس الأول بين الإخوان وأهالى المنطقة.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الشغب، والتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء وقطع الطريق.

وفيما شفت تحقيقات المستشارين أحمد رشاد، وأحمد عبد العزيز رئيسى نيابة وسط القاهرة، أن جميع المتهمين فى الأحداث من الأقاليم، فيما أنكروا أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يمرون بالمصادفة أثناء وقوع الاشتباكات واعترفوا فقط بتأيدهم للجماعة، ونفوا انتماءهم لحزب الحرية والعدالة.

كما استمع محمود طاهر، مدير نيابة وسط القاهرة، إلى مأمور قسم باب الشعرية محرر المحضر، الذى أكد فى أقواله وقوع اشتباكات بين أهالى منطقة باب الشعرية وعدد من مؤيدى الإخوان والذين حطموا عدد من السيارات بشارع بورسعيد، وحاولوا اقتحام بعض المبانى والمحال التجارية

 

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