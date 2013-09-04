مصرع واصابه 12 فى حادث تصادم سيارتين بقنا

لقى 4 اشخاص مصرعهم واصيب 8 اخرين اثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى امام قريه البطحه بنجع حمادى .

> وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا،اخطارا بوقوع تصادم بين سيارتين بنجع حمادى،وكشفت التحريات عن وقوع تصادم بين السيارتين ارقام” 4256 ط.ر.ج” نقل قنا قياده محمود محمد و21532 اجره قنا قياده احمد محمود بالطريق الصحراوى الغربى امام قريه البطحه ونتج عن التصادم مصرع كل من محمد ابراهيم( 3 سنوات) وحبيبة عبدالعزيز اسماعيل( 60 سنه) و محمود ابراهيم محمود( 35 سنه )وزينب اسماعيل( 60 سنه) واصابه مصطفى احمد ابراهيم وشبيبه محمد و عبدالعزيز اسماعيل وشقيقته سلوى ومحمد محمود وطه احمد و احمد فاروق وناديه ابوالمجد.

وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى نجع حمادى وتحرر محضر بالواقعه وقررت النيابه التصريح بالدفن للمتوفين وانتداب مهندس فنى من اداره المرور لبيان اسباب الحادث.