جامعة الأزهر: بدء العام الدراسي الجديد 21 سبتمبر الجاري

وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة على بدء العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق الحادى والعشرون من سبتمبر الحالى بالقاهرة والمحافظات للبنين والبنات.

وأوضح العبد أن مجلس جامعة الأزهر قرر أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 29 من ديسمبر 2013 وتبدأ أجازة نصف العام الدراسى السبت الموافق 25 من يناير 2014 وتنتهي الخميس 6 من فبراير 2014 في حين يبدأ الفصل الدراسي الثانى السبت الموافق 8 من فبراير 2014 وتكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى السبت 31 من مايو 2014 .

وأشار إلى استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي ومطالبة نواب رئيس الجامعة بإعلان النتائج المتأخرة ونتيجة التنسيق قبل بدء الدراسة.

أ ش أ