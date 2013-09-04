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النيابة تحقق مع 3متهمين قتلوا موظفة ووالدها بمصر الجديدة

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النيابة تحقق مع 3متهمين قتلوا موظفة ووالدها بمصر الجديدة النيابة تحقق مع 3متهمين قتلوا موظفة ووالدها بمصر الجديدة

تباشر نيابة الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابةالتحقيق مع 3 متهمين لاتهامهم بقتل موظفة ووالدها بقصد سرقتهم بمصر الجديدة.
> والبداية ععدما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديده بلاغا من الاهالي بالعثور علي جثث المجني بداخل مسكنهم الكائن في منطقة منشية البكرى.
> وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم إخطار اللواء جمال عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة والذي امر بسرعة تشكيل فريق بحث و وإجراء التحريات اللازمة لفك غموض الحادث.
> وبتشكيل فريق بحث بإشراف العميد جمال عبد الرؤف مفتش مباحث قطاع الشرق توصلت جهود البحث الي تحديد هوية 3 متهمين في الواقعة.
> وبعمل الاكمنه اللازمة تمكن النقيب احمد الدمرداش معاون مباحث القسم من ضبطهم وبمواجهتهم حيث كانت تعطف عليهم بين الحين والاخر ، فتحرر عن الواقعة المحضر الازم وتمت احالتهم الى النياةب التى تباشر التحقيق

 

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