أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ميريام فارس: لا أستعد للفوازير ولم أنته من إختيار أغانى الألبوم

  • 21
Google+ Print
ميريام فارس: لا أستعد للفوازير ولم أنته من إختيار أغانى الألبوم ميريام فارس: لا أستعد للفوازير ولم أنته من إختيار أغانى الألبوم

نفت المطربه مريام فارس صحة ما تردد عن امكانية تقديمها للفوازير مرة اخرى مؤكده ان تعاقدها مع المنتج ومالك قناة القاهرة والناس ‘طارق نور تم فسخه بالتراضى رغم انه كان ممتدا لثلاث اعوام .

وكشفت مريام ان تعذر تقديم الفوازير مرة اخرى كان وراء فسخ العقد.واوضحت ايضا انها بالفعل كانت مرشحه للمشاركه فى مسلسل”الزوجه الثانية “. لكنها تراجعت خوفا من ان تكون اول تجربة درامية لها فى مع شخصية شريرة الطباع.
> واضافت مريام ان مسلسل”العقرب”لم يعرض من الاساس عليها كما تردد.
> مريام اكدت انها لم تنتهى بعد من تسجيل كل اغانى البومها.وانها اختارت فقط بعضها.مشيرة الى انها تعاونت مع الملحنين والشعراء محمد رحيم ومحمد يحيي ومحمد رفاعى ولاول مره مع الشاعر هيثم الزيات و تميم وميشيل فاضل وهادى شراره .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"