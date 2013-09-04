ميريام فارس: لا أستعد للفوازير ولم أنته من إختيار أغانى الألبوم

نفت المطربه مريام فارس صحة ما تردد عن امكانية تقديمها للفوازير مرة اخرى مؤكده ان تعاقدها مع المنتج ومالك قناة القاهرة والناس ‘طارق نور تم فسخه بالتراضى رغم انه كان ممتدا لثلاث اعوام .

وكشفت مريام ان تعذر تقديم الفوازير مرة اخرى كان وراء فسخ العقد.واوضحت ايضا انها بالفعل كانت مرشحه للمشاركه فى مسلسل”الزوجه الثانية “. لكنها تراجعت خوفا من ان تكون اول تجربة درامية لها فى مصر مع شخصية شريرة الطباع.

> واضافت مريام ان مسلسل”العقرب”لم يعرض من الاساس عليها كما تردد.

> مريام اكدت انها لم تنتهى بعد من تسجيل كل اغانى البومها.وانها اختارت فقط بعضها.مشيرة الى انها تعاونت مع الملحنين والشعراء محمد رحيم ومحمد يحيي ومحمد رفاعى ولاول مره مع الشاعر هيثم الزيات و تميم وميشيل فاضل وهادى شراره .