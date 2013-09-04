جاريث بيل يواجه غضب لاعبي ريال مدريد من رحيل مسعود أوزيل

يواجه النجم الويلزي جاريث بيل تمردًا داخل النادي الملكي ريال مدريد الذي انتقل إليه مؤخرًا بعد أن انضم كريستيانو رونالدو إلى مجموعة النجوم الذين أعربوا عن استيائهم الشديد نظرًا لرحيل زميلهم مسعود أوزيل إلى أرسنال الإنجليزي .

وأفادت تقارير صحفية بأن رونالدو قال لزملائه البرتغاليين في الفريق خلال تدريب أمس الثلاثاء “إن بيع أوزيل يمثل أنباءً سيئة بالنسبة لي حيث أنه هو اللاعب الذي كان يفهم تحركاتى جيدًا أمام المرمى .. إننى غير سعيد على الاطلاق برحيله عن البرنابيو”.

وكان الإعلان عن إنضمام أوزيل إلى المدفعجية قد صدر بعد ساعات فقط من اتمام صفقة انتقال بيل إلى الريال حيث سجلت هذه الصفقة رقمًا قياسيًا عالميًا بلغ 86 مليون جنيه إسترليني .

ورغم أن مسئولو ريال مدريد كانوا قد أكدوا أن انتقال أوزيل لصفوف الأرسنال تم بناء على رغبته، صرحت مصادر بأن إدارة النادي الملكي هي التي طلبت منه الرحيل نظرًا لأن النادي كان يحتاج إلى ثمن بيعه من أجل تسديد القروض التي تم الحصول عليها لإتمام صفقة بيل التي مثلت عبئًا كبيرًا على خزائن الريال .

وجاءت تصريحات رونالدو بعد أن أعرب العديد من لاعبي ريال مدريد الآخرين عن عدم رضائهم عن رحيل زميلهم الألمانى أوزيل إلى الأرسنال وكان من بينهم قائد الفريق سيرجيو راموس والمدافع الفارو اربيلوا .

أ ش أ