أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركا: كاكا سيعود إلى ريال مدريد لشكر بيريز

Google+ Print
ماركا: كاكا سيعود إلى ريال مدريد لشكر بيريز ماركا: كاكا سيعود إلى ريال مدريد لشكر بيريز

(إفي) - ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن البرازيلي كاكا العائد حديثا إلى إيه سي ميلان الإيطالي سيعود مجددا إلى ريال مدريد الإسباني.

وقالت جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية أن اللاعب سيعود إلى ريال مدريد لشكر رئيسه فلورنتينو بيريز شخصيا على تسهيل عملية عودته لميلان دون تعقيد الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاكا "ممتن" للغاية لعدم تصعيب الأمور على ناديه السابق في استعادته من الملكي، ليحظى على فرصة أكبر بالمشاركة تؤهله للعب مع منتخب بلاده في كأس العالم بالبرازيل.

يذكر أن كاكا أرسل اليوم خطابا إلى إدارة النادي والجماهير أكد خلاله أن الفترة التي قضاها في الريال ستظل دائما في ذاكرته، مؤكدا أنه تفانى في العمل خلالها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع