ماركا: كاكا سيعود إلى ريال مدريد لشكر بيريز

(إفي) - ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن البرازيلي كاكا العائد حديثا إلى إيه سي ميلان الإيطالي سيعود مجددا إلى ريال مدريد الإسباني.

وقالت جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية أن اللاعب سيعود إلى ريال مدريد لشكر رئيسه فلورنتينو بيريز شخصيا على تسهيل عملية عودته لميلان دون تعقيد الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاكا "ممتن" للغاية لعدم تصعيب الأمور على ناديه السابق في استعادته من الملكي، ليحظى على فرصة أكبر بالمشاركة تؤهله للعب مع منتخب بلاده في كأس العالم بالبرازيل.

يذكر أن كاكا أرسل اليوم خطابا إلى إدارة النادي والجماهير أكد خلاله أن الفترة التي قضاها في الريال ستظل دائما في ذاكرته، مؤكدا أنه تفانى في العمل خلالها.