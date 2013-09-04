"المصرية للاتصالات" تكرم وائل بدر كابتن منتخب مصر لكرة السلة

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتكريم أحد أبنائها من العاملين بالشركة، وهو وائل بدر كابتن منتخب مصر الأول لكرة السلة، الذى تأهل لنهائيات كأس العالم فى أسبانيا 2014 وذلك بعد فوزه على نظيره السنغالى بنتيجة 63/70، وذلك فى إطار الدور نصف النهائى لبطولة أمم أفريقيا لكرة السلة، التى أقيمت فى كوت ديفوار والمؤهلة للمونديال بأسبانيا صيف العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

وقال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة مليئة بمثل هذه النماذج المشرفة واصفا نجاحهم بأنه "رسالة أمل" تجعلنا نشعر أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورا فى أعمال المصرية للاتصالات ودخولها فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين بروح تنافسية عالية، وأن الإصرار والعزيمة والعمل الجاد من قبل العاملين هو السبيل لتحقيق ذلك.