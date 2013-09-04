بوتين: ضرب سوريا دون تفويض مجلس الأمن "عدوان"

ذكرت وكالة "إنتر فاكس" الروسية للأنباء أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال إن الكونجرس الأمريكى، يناقش إمكانية حدوث عمل عدوانى ضد سوريا الآن.

وأضاف بوتين تعليقا على أداء المدافعين عن حقوق الإنسان فى مجلس حقوق الإنسان، أن الكونجرس لا يمكنه أن يأذن بالعدوان بهذا الشكل على أى بلد، لأن قرارات الكونجرس ستكون خارج نطاق مجلس الأمن للأمم المتحدة، وهذا سيعتبر عدوانا من أمريكا وليس دفاعا عن النفس.

وأكد بوتين أن سوريا لم تهاجم أمريكا لكى تدافع واشنطن عن نفسها فى الوقت الراهن، وفى الواقع الحالى يلتزم مجلس الشيوخ الأمريكى بإضفاء الشرعية على العدوان، ونحن جميعا ننتظر هل سيكون هناك حل أم لا.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة ريا نوفستى الروسية أن الرئيس الروسى قال إن السلطات الأمريكية فى الكونجرس ناقشت مسألة استخدام القوة فى سوريا، وهم يكذبون فى قولهم إن ضرب سوريا ستضعف حركات تنظيم القاعدة فى سوريا بشكل تام.

وأضاف "إنها كذبة، وبطبيعة الحال من القبيح مشاهدة النقاش فى الكونجرس ورؤية عضو الكونجرس السيد "كيرى" يقول إن "تنظيم القاعدة" سينمو فى سوريا".