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Scarlett Johansson ملكة مهرجان "فينيس" بالأسود

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Scarlett Johansson ملكة مهرجان "فينيس" بالأسود Scarlett Johansson ملكة مهرجان "فينيس" بالأسود

مضت مدَّة طويلة منذ أن شاهدنا النَّجمة المتألِّقة Scarlett Johansson على السجَّادة الحمراء، وها هي تعيد الحياة إلى إطلالاتها الفخمة كما عهدناها سابقًا.
حيث ظهرت النَّجمة أثناء عرض فيلم "Under The Skin" في مهرجان "فينيس" السينمائيّ بفستان أسود أنيق تميَّز بقصَّة جذَّابة وزينة بسيطة على الأكمام، وحمل هذا الفستان توقيع دار"Versace" ، كما اختارت Scarlett أن تضيف إليه فخامة من نوع آخر بتنسيقه مع عقد ماسيّ رائع بأحجار كريمة باللون الأخضر من " Bulgari".
شاهدي إطلالة Scarlett Johansson في مهرجان "فينيس"، وأخبرينا إن كانت تستحق لقب ملكة المهرجان.

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سيدتي