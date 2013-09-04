مستشارة المظهر نجوى الدردير تظهر أخطاء ديانا حداد

تتمتَّع النَّجمة ديانا حداد بشعبيَّة واسعة بين الجمهور في الوطن العربيّ، كما أنَّها من النَّجمات المتألِّقات دومًا، وقد تميَّزت بين محبِّيها بازدواجيَّة الذوق بين الإماراتيّ واللبنانيّ بإطلالاتها القويَّة والحادَّة والغامضة في الوقت نفسه.

وتنضم النَّجمة ديانا حداد إلى قائمة النَّجمات ذوات جسم الكمثرى الذي يتميَّز بامتلاء الجزء السفليّ من الجسم، كما تتميَّز بالبشرة الخريفيَّة والألوان البرونزيَّة الجميلة، وعلى الرُّغم من أنَّ نجمتنا أجادت اختيار بعض إطلالاتها، وإلا أنَّها وقعت في بعض الأخطاء هنا وهناك... شاهدي تعليقات مستشارة المظهر نجوى الدردير @ Naldardeer على إطلالات النجمة ديانا حداد صورة بصورة:

الصُّورة رقم 1

خلال استضافتها في برنامج "Arab Idol "، اختارت ديانا بنطلونًا ضيِّقًا بألوان الميتاليك اللامعة، وهو اختيار غير موفَّق، حيث لفت الأنظار إلى الجزء السفليّ من جسمها بشكل غير جذَّاب.

الصُّورة رقم 2

ظهر النَّجمة بهذا الفستان يعكس تأثُّرها الكبير بالثَّقافة الإماراتيَّة، ولكن لا أجد أيّ تناسق بين ألوان الفستان الأبيض والأخضر.

الصُّورة رقم 3

إطلالة مسالمة وجميلة بفستان أسود رائع على مسرح "Arab Idol "، وقد أظهرت هذه الإطلالة ستايل ديانا حداد القويّ والغامض.

الصُّورة رقم 4

إطلالة باهتة بفستان لؤلؤيّ قصير، حيث ظهرت النَّجمة بإطلالة غير موفَّقة؛ بسبب ضعف تصميم الفستان وقصَّته.

الصُّورة رقم 5

تتميَّز ديانا حداد بتجدد إطلالتها بصيحات الموضة المختلفة، وقد ناسبها اللون الأحمر.

الصُّورة رقم 6

يعكس هذا التصميم شخصيَّة ديانا حداد الغامضة في إطلالة مجنونة ومتجددة، لكنَّها لم تنجح في اختيار لون الشَّعر.

الصُّورة رقم 7

ظهور متكرر ولون شعر جذَّاب.

الصُّور رقم 8 و9 و10

أجادت النَّجمة اختيار إطلالاتها في هذه الصُّور بألوان موفَّقة وموديلات أضافت الأناقة إلى إطلالتها.

الصُّور رقم 11و 12

لون جميل، لكن يجب على ديانا حداد أن تحرص على جودة فساتينها؛ حتى تظهر بمظهر غنيّ.

الصُّورة رقم 13

ظهور غير متوقَّع من الفنَّانة، فهو لا يعكس شخصيَّتها وأسلوبها الخاص.

في الختام، تتميَّز النَّجمة ديانا حداد بإطلالات متجددة وغير تقليديَّة تعكس القوة والحدة والغموض, ولكنَّها تحتاج إلى الحرص في اختيار جودة ملابسها؛ حتى تبدو في مظهر متألِّق وجذَّاب دومًا.