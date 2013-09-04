بالصور.. وفد الشرقية يناقش أولى ندوات “الدستور المصرى ما بين الواقع والمأمول”‎

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية ندوة بعنوان “الدستور المصرى ما بين الواقع والمأمول” بمقر حزب الوفد بالزقازيق، وذلك فى إطار الدور الذى يقدمه الحزب فى التوعية السياسية والثقافية للمواطنين.

و حضر الندوة الدكتور “محمد فريد الصادق” استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وأدار الندوة الدكتور “محمد النجومى” رئيس النادى السياسى لحزب الوفد بالشرقية فى حضور لفيف من اعضاء وقيادات حزب الوفد والناشطين السياسيين والشباب بصفه عامه.

بدأ الندوة الدكتور “محمد النجومى” بحديثه عن إعطائه نبذه سريعه عن مفهوم الدستور فى الدول الحديثة، ثم تحدث عن العيوب القاتله فى دستور 2012 الحافل بما سماه “الجرائم القانونية والدستورية ” والمحرومه تماماً من التوافق حوله، مما أدى إلى شيوع عدم الإستقرار السياسي والتوتر الشديد فى الشعب المصرى الذى عبر عن نفسة فى ثورة 30 يونيه.

وعقب ذلك تحدث الدكتور “محمد فريد الصادق” استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عن التعديلات الدستورية 2013، وقام بإجراء مقارنه سريعه مع نصوص دستور 2012، وحصد مهام الدستور فى تحديد شكل الدول ونظام الحكم وتحديد السلطات العامه واختصاصاتها، ثم النص على حقوق الأفراد وحمايتها فى مسار التعليق على مواد دستور 2012.

وأبدى “الصادق” موافقته على كثير من المواد المقترحة فى التعديل مثل لجنة الخمسين، وتأييده لمبدأ الرقابه اللاحقه على القوانين بدلا من الرقابه السابقه، فيما استوحى عده مواد من التعديلات وما تم من تغيير فيها يرى انه قدم جديداً ومفيداً للدستور الجديد، ومن أهمها ” تعديل المادة الأولى التى أضافت جمله “ولا يتنازل على جزء منها “، موضحاً انه بالتالى ليس من حق رئيس الجمهورية أو البرلمان أو القضاء فى التنازل على جزء من الوطن.

و من المواد أيضاً تخصيص نسبه كافيه من ميزانيتها العامه وليس الدخل القومى للرعاية الصحية للشعب وتكفيل الدولة بتقديمها ويحظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية تحت اى ظرف، وفى الحقوق المادة 43 لابد من إطلاع صاحب المنزل على الأمر القضائى المسبب قبل إجراء التفتيش ولابد ان يفتح لك الباب للاستئذان للتفتيش.

و تم فتح باب المناقشة مع الحضور وبدأ بسؤال موجهه لهم عن مفهوم التوافق من وجهه نظر الحاضرين فيما يتعلق بمواد الدستور، وأقر الجميع انه لا يعنى الموافقه الجماعية واتفقوا على ان التوافق يعنى الإجماع على المبادئ الفوق دستورية والتى تنبع من النشاط الأنسانى على الأرض أما يأتى مواد الدستور فهى تقبل الموافقة بنسبه تزيد عن 70% من الشعب والتى تعبر عن توافق مقبول من أهل مصر على ما تم عرضه.

كما ناقشت الندوه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الجماهيرى مثل نسبه 50 % عمال وفلاحين ومبدأ التميز الايجابى ككل لأى طائفه فى المجتمع واختلفت الإراء المطروحه حول هذه النقطة من المطالب إلى رفضها رفضاً كلياً وأن مال معظم المشاركين إلى رفض مبدأ التميز على إطلاقه.

ودافعت الدكتورة “منال توفيق” استاذه بكلية العلوم جامعه الزقازيق عن تمثيل المرآه فى المجالس النيابيه وعن القيود السياسية والإجتماعية التى تمنعها من المشاركه فى الحياة السياسية.

وفى نهاية الندوة اتفق الموجودين على عقد ندوة الثلاثاء القادم عن المواد التى تتعلق بالشريعه الإسلامية فى التعديلات الدستورية ومناقشت.