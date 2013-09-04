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"العفو الدولية" تحث الإمارات على التحقيق فى مزاعم سوء معاملة سجناء

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"العفو الدولية" تحث الإمارات على التحقيق فى مزاعم سوء معاملة سجناء "العفو الدولية" تحث الإمارات على التحقيق فى مزاعم سوء معاملة سجناء

حثت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات على التحقيق فى مزاعم سوء معاملة عدد من السجناء المضربين عن الطعام بعد إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وقال نشطاء فى الإمارات إن ثمانية عشر سجينا على الأقل نظموا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر. وقالت منظمة العفو، ومقرها لندن، أن ثلاثة منهم فى حالة حرجة.

وكان النشطاء المضربون ضمن 69 ناشطا قد أدينوا فى يوليو الماضى بأنهم على صلة بجماعة إسلامية تزعم السلطات أنها تسعى للإطاحة بنظام الحكم.وزعم السجناء أنهم تعرضوا للتعذيب وانتهاكات أخرى منذ اعتقالهم العام الماضى.

وبشكل منفصل، كثف مسئولون أمنيون حملاتهم ضد أشخاص يشتبه فى أنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى .

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مصر 365

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