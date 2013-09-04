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وزير سورى: دمشق لها حق الرد على أى عمل عسكرى ضدها

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وزير سورى: دمشق لها حق الرد على أى عمل عسكرى ضدها وزير سورى: دمشق لها حق الرد على أى عمل عسكرى ضدها

أكد وزير شئون المصالحة الوطنية السورية على حيدر، حق بلاده فى الرد على أى عمل عسكرى ضدها، وأن التحركات التى تجرى حاليا فى واشنطن تعد إعلان حرب ضد سوريا.

وقال حيدر ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن سوريا لها حق الرد بكل الوسائل فى حال توجيه ضربة عسكرية عليها، وستصبح إسرائيل هدفا للهجوم فى حال توجيه أى ضربة عسكرية، ويجب استكمال التحقيق الخاص بالهجوم بالأسلحة الكيميائية فى منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.
> يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه المنسق السياسى والإعلامى للجيش السورى الحر المعارض لؤى المقداد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء عملية عسكرية ضد نظام بشار الأسد فى أقرب وقت ممكن.

وكان الكونجرس الأمريكى قد أبدى أمس الثلاثاء دعما حاسما لقرار الرئيس باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السورى، لمعاقبته على شن هجوم بالسلاح الكيميائى بريف دمشق أواخر الشهر الماضى، ما أدى لسقوط أكثر من ألف مدنى بينهم مئات النساء والأطفال.

يذكر أن أوباما كان قد أعرب فى وقت سابق عن ثقته فى الحصول على تفويض من الكونجرس الأمريكى لـ"محاسبة الرئيس السورى بشار الأسد على هذا الهجوم".
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