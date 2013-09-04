مدير أوقاف الخليل: إسرائيل تحاول السيطرة على غرفة العنبر بالحرم الإبراهيمى

صرح مدير أوقاف الخليل تيسير أبو اسنينة اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أبدت نيتها وبإلحاح غير مسبوق السيطرة على الغرفة الواقعة بمنطقة العنبر فى القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمى الشريف، بدعوى أنها تريد وضع بوابات إلكترونية موجودة فى القسم المغتصب من الحرم بداخلها.

وأوضح مدير الأوقاف - أن الغرفة ذات قيمة وموقع استراتيجى هام بالنسبة للمسلمين كما هو الحال لجميع أجزاء الحرم وهى تستخدم فى تخزين المواد والأغراض المستهلكة الخاصة به منذ سنوات طويلة ومطلة على أجزاء هامة منه ويقصدها المسلمون فى جميع الأوقات.