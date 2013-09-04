4 معتقلين فلسطينيين يعلقون إضرابهم عن الطعام باتفاق مع إسرائيل

قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن أربعة معتقلين فلسطينيين علقوا اليوم، الأربعاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام بموجب اتفاق مع النيابة الإسرائيلية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان له، أن الأسير أيمن حمدان المضرب عن الطعام منذ 28 إبريل الماضى، احتجاجا على اعتقاله الإدارى أعلن تعليق إضرابه.

وأوضح البيان، أن حمدان المعتقل إداريا منذ عام اتفق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية بعدم تجديد اعتقاله الإدارى والإفراج عنه فى سبتمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن الأسيرين عادل حريبات وأيمن اطبيش المضربين عن الطعام منذ 23 مايو الماضى علقا إضرابهما عن الطعام بعد تعهد إسرائيلى بعدم تجديد اعتقالهما الإدارى.

وأضاف أن الأسير محمد اطبيش وهو شقيق الأسير أيمن أعلن هو الأخر وقف إضرابه عن الطعام المستمر منذ 12 يونيو تضامنا مع شقيقه.

وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطينى بينهم 200 على بند الاعتقال الإدارى الذى يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.