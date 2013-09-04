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تنمية المهارات اللغوية للأطفال المعاقين في دراسة بجامعة بنها

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تنمية المهارات اللغوية للأطفال المعاقين في دراسة بجامعة بنها تنمية المهارات اللغوية للأطفال المعاقين في دراسة بجامعة بنها

صورة أرشيفيه

أكدت دراسة علمية قدمها الباحث “محمد فتحي عبد الغفار” بكلية التربية بجامعة بنها، على ضرورة إدخال برنامج مبكر في تنمية بعض المهارات اللغوية لتحسين التواصل الإجتماعي لدى عينة من الأطفال المعوقين عقليا.

وتهدف الدراسة إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال المعوقين عقليا في مرحلة ما قبل الدراسة ودراسة أثره على التواصل الإجتماعي من خلال برنامج للتدخل المبكر.

وتكونت عينة الدراسة من 10 أطفال معاقين تتراوح أعمارهم بين “3-5″ سنوات وتتراوح نسبة ذكاؤهم بين “50-70″ درجة.

كما توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية برنامج التدخل المبكر في تنمية بعض المهارات اللغوية، وتحسين التواصل الإجتماعي لدى الأطفال المعوقين.

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