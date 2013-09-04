القوى السياسية بالبحر الأحمر تطالب وزير التنمية المحلية بسرعة تعيين المحافظ

طالبت القوى السياسية والنشطاء فى محافظة البحر الأحمر وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بسرعة تعيين محافظا للإقليم خلفا للمحافظ السابق اللواء طارق المهدى، الذى تم تعيينه محافظا للإسكندرية، ودشنت القوى السياسية صفحات على موقع التواصل الاجتماعى من أجل سرعة تعيين محافظ لوجود ملفات مفتوحة لعدد كبير من المشروعات توقفت بعد رحيله.

وأكدت القوى السياسية أهمية وجود محافظ لمحافظة تعانى حاليا من أزمة طاحنة فى قطاع السياحة وتحتاج دعم وتحرك المحافظ مع المستثمرين، لبحث مشاكل السياحة وكانت حركة المحافظين الأخيرة قد تجاهلت تعيين محافظ للبحر الأحمر حتى الآن، وناشد عدد كبير من النشطاء وزير التنمية المحلية بسرعة تعيين محافظ لإعادة ترتيب الأوضاع للعمل على تنمية السياحة التى تعد من أهم مصادر الدخل للمحافظة وتوفير العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد، وتساهم فى خلق فرص عمل لشباب المحافظات.