طارق حسنين رئيسا لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية

حسمت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها انتخابات هيئة المكتب للدورة الجديدة بانتخابات اتحاد الصناعات 2013-2016، لصالح طارق حسنين، خلفا لعلى شرف الدين، الذى توفى أوائل شهر يناير 2013 الماضى، إثر أزمة قلبية.

فى حين أجمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة على تعيين كل من عبد الغفار السلامونى رئيس شعبة المطاحن بالدورة السابقة "نائب أول"، وطارق المشد "نائب ثانى".

وحسم شعبة الأرز رجب شحاتة رئيس الشعبة للدور السابقة، وشعبة الـ72 عبد الغفار السلامونى، وفاز حسن المحمدى برئاسة شعبة المخابز للدورة الثانية على التوالى، فى حين لم يتم حسم شعبة الـ82 حتى الآن.