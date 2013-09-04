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اليوم.. "السويدى" يتسلم مهام اتحاد الصناعات من "الزوربا"

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اليوم.. "السويدى" يتسلم مهام اتحاد الصناعات من "الزوربا" اليوم.. "السويدى" يتسلم مهام اتحاد الصناعات من "الزوربا"

يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية اجتماعا، برئاسة المهندس محمد السويدى، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة السابق جلال الزروبا، وذلك من أجل تسليم مجلس الإدارة الجديد مهمة إدارة الاتحاد، كما سيتم مناقشة موازنة الاتحاد المالية وإنجازات اللجان النوعية وأهم القضايا المتعلقة.

كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر قرارا بتعيين محمد السويدى رئيسا لاتحاد الصناعات، وتعيين كل من المهندس طارق توفيق والمهندس زكى بسيونى وكيلين للاتحاد، كما قام بتعيين أربعة أعضاء بمجلس الإدارة بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء لكل غرفة.

ومن المنتظر أن يتم إعادة تشكيل اللجان النوعية للاتحاد لتشمل لجان للضرائب والجمارك الالتزام البيئى والعلاقات الخارجية والمواصفات الفنية والطاقة والتمويل والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمسئولية الاجتماعية.

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