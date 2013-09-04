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فيلاني: هل هناك ناد أكبر من مانشستر يونايتد؟

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فيلاني: هل هناك ناد أكبر من مانشستر يونايتد؟ فيلاني: هل هناك ناد أكبر من مانشستر يونايتد؟

عبر مروان فيلاني لاعب الوسط المنضم حديثا إلى مانشستر يونايتد عن سعادته الطاغية للانضمام إلى حلم طفوليته.

وقال فيلاني في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد "أنا سعيد جدا جدا جدا، هذه هي أهم لحظات مشواري الكروي".

وتابع "عندما كنت طفلا طالما حلمت باللعب لمانشستر يونايتد، فهل هناك ناد أكبر منه في العالم؟".

وانضم فيلاني إلى مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

وأضاف فيلاني "لقد كان يوما صعبا، ظللت اليوم كله متوتر على أمل حسم الصفقة، وأخيرا تحقق حلمي بارتداء قميص الشياطين الحمر".

ولعب فيلاني برفقة ديفيد مويس المدير الفني الحالي لمانشستر خلال فترة قيادته لإيفرتون لمدة خمس سنوات.

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