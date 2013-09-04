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مورينيو: رفضت ترك ديمبا با لأرسنال بعد ضمهم ' الساحر ' أوزيل

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مورينيو: رفضت ترك ديمبا با لأرسنال بعد ضمهم ' الساحر ' أوزيل مورينيو: رفضت ترك ديمبا با لأرسنال بعد ضمهم ' الساحر ' أوزيل

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن أسباب رفضه ترك مهاجمه ديمبا با لمنافسه أرسنال.

ونجح أرسنال في ضم ميسوت أوزيل من ريال مدريد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات ديمبا با من تشيلسي لولا رفض مورينيو في اللحظات الأخيرة.

وقال مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام "عرفت أن أرسنال ضموا أوزيل صباح اليوم الأخير للانتقالات وهو ما جعلني أن أرفض ترك با لهم".

وتابع "أوزيل لاعب مميز للغاية، لا يوجد الكثير منه، أنه يجعل الأمور أسهل لفريقه في أوقات كثيرة فهو يملك الرؤية والموهبة".

وأكمل "الكل يعرف قيمة الدولي الألماني أنه يملك البعض من فيجو وزيدان، من يترك با لمنافسه بعدما ضم أوزيل".

وحاول أرسنال ضم مهاجم في اللحظات الأخيرة لتدعيم صفوفه بعدما بقى أوليفيه جيرو وحيدا في القائمة.

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