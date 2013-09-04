«الفوعة» تصرف 30 مليون درهم لموردي التمور

أعلنت شركة الفوعة عن صرف الدفعات المالية للمزارعين بقيمة بلغت 30 مليون درهم، وذلك عن تسويق تمورهم خلال الفترة التي امتدت منذ بدء الموسم في22 يوليو الماضي إلى 22 أغسطس الماضي.

وقال مسلم عبيد العامري المدير العام لشركة الفوعة: إن الشركة استلمت منذ بدء الموسم وحتى مطلع الشهر الجاري ما يقارب 23 ألف طن، وذلك من مزارعي الدولة الذين تجاوز عددهم 17 ألف مزارع، قاموا بتسويق تمورهم لدى مراكز الاستلام الثمانية التابعة لشركة الفوعة، وهي مركز الساد، والفوعة، وغمض، وبوكرية في المنطقة الشرقية، ومركز سيح الخير وغياثي والمرفأ بالمنطقة الغربية، ومركز الذيد بالمنطقة الشمالية.

موسم التسويق

وأضاف: حرصت شركة الفوعة على صرف الدفعات المالية، وذلك أثناء موسم التسويق بشكل دوري، بهدف التسهيل على المزارعين ليتمكنوا من توفير احتياجات المزرعة أثناء الموسم، وبلغت قيمة الدفعة الحالية ما يزيد على 22 مليون درهم، استفاد منها 3854 مزارعا، وهي تعد الدفعة الرابعة، وتمثل أكبر دفعة مالية مصروفة للمزارعين إلى الآن، مما يعكس ارتفاع كميات التمور المستلمة، متوقعا استلام ما يزيد على 93 ألف طن حتى نهاية الموسم الحالي. ونوه بأنه استفاد من اجمالي الدفعات المالية المصروفة إلى الآن ما يزيد على 6143 مزارعاً من مختلف أنحاء الدولة، وقاربت قيمتها 30 مليون درهم.

الهاتف المجاني

ولفت محمد غانم القصيلي المنصوري، نائب المدير العام، إلى ضرورة الاتصال بخدمة الهاتف المجاني 8005551 لتحديث بيانات الحسابات البنكية الخاصة بالمزارعين