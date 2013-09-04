رويدا وعلي الديك يغنيان سوريا في لبنان

ليلة سوريّة بامتياز أحياها مساء أمس الثلاثاء، الفنانان علي الديك ورويدا عطية في منطقة نابيه (شرق بيروت)، حيث حضرت سوريا في أغانيهما وبدا تأثرهما واضحاً مع أملهما في أن تعود سوريا كما كانت.

غنّت رويدا حوالي الساعة والنصف أجمل أغانيها، فضلاً عن أغاني من مدرسة الشحرورة صباح، التي اشتهرت بأدائها في برنامج "سوبر ستار"، كما غنّت رويدا القدود الحلبيّة وسط تفاعل الجمهور.

وأعربت رويدا في حديث لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بإحياء هذا المهرجان وقالت "أشكر الله على هذا التفاعل الكبير من قبل جمهوري".

ولفتت رويدا إلى أن "الاوضاع السياسية تؤثر على عمل الفنان، إنما يجب على الفنان أن يكون متضامناً مع الناس وبالأخص أتكلم عن بلدي سوريا، آملة أن تخرج من أزمتها منتصرة".

كما دعت الشعب السوري إلى أن يبقى كما هو شعباً قوياً ولا يمكن لشيء أن يكسره.

من جهته تحدث الفنان علي الديك لـ"سيدتي نت" عن برنامجه الجديد "غنيلي تغنيلك" المرجح عرضه على شاشة "الجديد"، وهو برنامج "يدخل إلى قلب وعمق الفنان من دون كذب وبعيد عن أي تكلف وعن البرامج الإستهلاكية الموجودة حاليا، فهو يتكلم عن واقع وتاريخ هذا الشخص الذي لا يسأله أحد عنه" بحسب الديك.

وعند إطلالة علي على المسرح قابله الجمهور بتصفيق حار ، وراح الشباب يدبكون على وقع أغانيه لا سيما "علوش" وهو الذي اشتهر بالاغاني الشعبية وبالاخصّ الاغاني الفلكلورية السورية الشّعبية وغنى لأكثر من ساعة ونصف أيضا.

يذكر أن اليوم سيحيي الفنان فارس كرم الحفلة الأخيرة من مهرجان نابيه.

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