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داليا البحيري ضمن لجنة تحكيم فيلم المرأة بـ"ـسلا"

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داليا البحيري ضمن لجنة تحكيم فيلم المرأة بـ"ـسلا" داليا البحيري ضمن لجنة تحكيم فيلم المرأة بـ"ـسلا"

تمّ اختيار الممثلة المصريّة داليا البحيري عضواً في لجنة التحكيم الخاصّة بالدورة السابعة للمهرجان الدوليّ لفيلم المرأة، بمدينة "سلا" المغربية، والتي تنظّم في الفترة الممتدّة من 23 إلى 28 سبتمبر المقبل.
وتضمّ اللجنة، وكلّ أعضائها من النساء، وترأسها المخرجة الإيطاليّة فاليريا سارميينتو، كلاً من الممثلة المغربيّة سناء عكرود والفرنسية آنا موكلاليس والألمانية آنيت كولب والمخرجة البوريكنابية أبولين طراوري ومنسّقة مهرجان وارسو، الناقدة البولندية مارزينا موسكال.
وستقوم اللجنة باختيار أحسن الأفلام المتنافسة التي يبلغ عددها 12 فيلماً، حيث ستمنحها خمس جوائز، هي: الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل سيناريو وجائزتا أفضل ممثلة وأفضل ممثل.
وذكرت جمعية "أبي رقراق" التي تنظم المهرجان أنّ لائحة الأفلام المتنافسة تضمّ فيلم "عشم" لماجي مرجان ()، و"وجدة" لهيفاء منصور ()، و "كل، نم، مت" لكابرييلا بيشلر (السويد)، و"فتى الستلايت" لكاتريونا ماكنزي (أستراليا)، و"إيكا، ناتيا، يوميات شباب من جيورجيا" لنانا إكفتيميشفيلي، وسيمون كروس (جيورجيا، ألمانيا، فرنسا).
كما تشمل قائمة الأفلام المتنافسة "سارة تفضّل السباق" لكلوي روبيشو (كندا)، و"صيف الأسماك الطائرة" لمارسيلا سعيد (الشيلي)، و"ليلى فوري" لبيا ماريه (جنوب أفريقيا، ألمانيا، فرنسا، هولاندا)، و"معركة سولفيرينو" لجوستين تريي (فرنسا)، و"منعجرات" لفلورا لاو (هونغ كونغ)، و"الأناني الكبير" لكليو بارنار (بريطانيا).
وستحضر السينما المغربيّة النسائيّة في المسابقة بفيلم "زينب، زهرة أغمات" للمخرجة فريدة بورقية، الذي سيفتتح المهرجان.

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