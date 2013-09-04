إطلاق”الشيخ خليفة”على شارع بسيوة لتبرعه بـ100مليون جنيه لمحطة كهرباء

قدم اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لمواقفها النبيلة مع مصر خاصة بعد أحداث ما بعد ثورة 30 يونيه 2013.

مشيداً بمبادرة تنفيذ محطة إنتاج الكهرباء قدرة 20 ميجا من الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة لأهالي واحة سيوة بمطروح بما يساوى ثلاثة أضعاف إنتاج المحطة الحالية بتكلفة تقديرية لإنشاء المحطة الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه .

وأكد المحافظ أنه سيتم إطلاق اسم الشيخ خليفة بن زايد على أكبر شوارع مدينة سيوة ، تكريماً لدولة الإمارات الشقيقة وقيادتها الرشيدة .

جاء ذلك خلال قيام وفد اماراتي رفيع المستوي بزيارة واحة سيوة للوقوف على محددات وعوامل نجاح إنشاء محطة كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وذلك في إطار التعاون الدائم بين البلدين الشقيقين مصر والامارات ، والتنسيق بين اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح ومسئولي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارة شركة انتاج وتوزيع كهرباء البحيرة.

وقام الوفد يرافقه حسين الصاوي مدير إدارة تنمية القرية بمطروح بتفقد محطة انتاج الكهرباء بمنطقة الرمل بسيوة ،والتى تعمل بالسولار بطاقة 6.6 ميجا ، بهدف الوقوف على مجموعة من المحددات الفنية والهندسية ، تم تفقد الوفد الارض المخصصة لانشاء المحطة الجديدة بمنطقة جنوب جبل الدكرور بمساحة 50 فدان ، والسابق تحديدها منذ 4 سنوات لهذا الغرض مع المختصين بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأوضح حسين الصاوي مدير إدارة تنمية القرية بمطروح انه سيعقد اجتماعاً بين الوفدالإماراتي ومسئولي وزارتي الكهرباء والطاقة والتعاون الدولي لبحث سبل وإجراءات التنفيذ ، وتحديد إدراج قيمة التمويل ضمن المنح أو القروض طويلة الأجل ،مع استمرار التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة إنتاج توزيع كهرباء البحيرة ومحافظة مطروح للوصول إلى تحديد دقيق لمساحة الأرض المطلوبة لتجهيزها المسبق لأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية واستخراج قرارات التخصيص.